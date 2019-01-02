Троє людей загинули в Магнітогорську через пожежу у маршрутці

За попередніми даними поліції, загоряння сталося через несправність газових балонів, що перебували в транспортному засобі.Троє людей загинули у російському Магнітогорську увечері вівторка, 1 січня, в результаті пожежі в маршрутному мікроавтобусі. На місці події працюють співробітники ФСБ РФ, повідомляє прес-служба губернатора Челябінської області Росії.

"На проспекті Карла Маркса (…) стався хлопок в автомобілі "Газель", - цитує повідомлення прес-служби челябінського МВС інформагенція "Інтерфакс". Повідомляється, що інцидент стався неподалік від будинку, де напередодні в результаті вибуху обвалився під'їзд. Три людини, що перебували в мікроавтобусі, загинули. За попередніми даними, загоряння сталося через несправність газового обладнання - в автомобілі здетонував один з двох газових балонів, які в ньому були. Наразі поліція з'ясовує обставини пожежі в транспортному засобі.

Нагадаємо, що вранці 31 грудня в десятиповерховому житловому будинку в російському Магнітогорську прогримів вибух. В результаті обрушився один з під'їздів будинку, в якому було прописано понад 100 осіб. Рятувальники, станом на ранок 2 січня, витягли з-під завалів тіло одинадцятої жертви трагедії.Доля 36 осіб, які могли перебувати в зруйнованій частині будинку, як і раніше, невідома. 2 січня оголошене в Челябінській області днем ​​жалоби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності. Пріоритетною версією слідчих наразі є "вибух побутового газу".