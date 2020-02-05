"Тріщить по швах!" Адвокат Порошенка викрив аферу Труби у ДБР

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова досі не надала офіційну інформацію про розташування слідчих підрозділів ГБР в Києві.

Про це повідомив адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань в своєму блозі на "Українській правді".

"Ми так і не дочекалися відповіді в.о. директора ДБР Ірини Венедиктової на просте, здавалося б, питання: де ж розташовані слідчі підрозділи ДБР? Все ще шукає підлеглих, напевно", – написав він.

Роман Труба 5 канал

Разом з тим колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розібралася і встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування ГБР в Шевченківському районі Києва, а саме за адресою: м Київ, вул. Симона Петлюри, 15.

"Печерська афера Труби тріщить по швах. Він незаконно штучно створював неіснуючі "підстави" для звернення слідчих ДБР з клопотаннями не в Шевченківський, а у Печерський суд. З яких причин Труба так прикипів до Печерського суду, нормальній людині зрозуміти важко", – написав Головань .

На його переконання, більшість рішень слідчих суддів у кримінальних виробництвах центрального апарату ДБР ухвалювалися Печерським районним судом міста Києва. Отже, є підстави вважати ті рішення несправедливими.

Він нагадав, що раніше відправляв відповідний запит на ім'я в.о. директора ДБР Венедиктової, однак та 3 січня поінформувала про продовження терміну розгляду його запиту на 20 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти "WATCHDOGS.Розслідування" отримали незаперечні докази справжності плівок, опублікованих телеграм-каналом "Трубу прорвало", замовивши експертизу в Канаді.

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