Три в одному: у Зеленського підтвердили плани щодо об'єднання міністерств

Міністерство культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту можуть об'єднати і зробити на їх базі Міністерство з гуманітарної політики.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, передає "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що стратегія нового відомства знаходиться в стадії розробки.

"Це гуманітарна сфера, звідки інформполітика і може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати тільки верхній кубик. Гуманітарна політика – це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми думаємо, що необхідно об'єднати ці міністерства", – розповів Тимошенко.

Кирило Тимошенко Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, про ідеї об'єднання міністерств раніше заявив один з "слуг народу". За його словами, партію "надихнув досвід Сінгапуру, Великобританії та Франції".

В "Слузі народу" також розглядають можливість скасування Міністерства аграрної політики і продовольства як окремого відомства.

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