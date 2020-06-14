Україна має намір використовувати "наступальну дипломатію", щоб змусити Росію піти на конструктивні кроки щодо окупованого нею Донбасу.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він назвав три основні методи досягнення мети в дипломатії.

"Перший – це те активно щось робити, нав'язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити, тоді речі, як правило, помирають самі собою або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити", – розповів глава МЗС.

Кулеба уточнив, що Україна має намір використовувати перший метод, а саме: наступальну активну дипломатію, ідеї, ініціативи, пропозиції.

"Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія в решті-решт буде змушена йти на конструктив, тому що вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне до врегулювання і порушує "Мінськ" виглядають просто абсурдно не самі по собі, а на тлі того, як ми діємо", – пояснив він.

Кулеба додав, що всі партнери України бачать це і визнають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС України Дмитро Кулеба 11 червня закликав Європейський Союз посилити списку санкцій тиск на Росію через триваючі грубих порушень прав людини та міжнародного права в включеному Криму.