Три точки опори: Кулеба розкрив план "наступу" на Росію
Дмитро Кулеба розкрив план "наступу" на Росію
Україна має намір використовувати "наступальну дипломатію", щоб змусити Росію піти на конструктивні кроки щодо окупованого нею Донбасу.
Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він назвав три основні методи досягнення мети в дипломатії.
"Перший – це те активно щось робити, нав'язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити, тоді речі, як правило, помирають самі собою або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити", – розповів глава МЗС.
Кулеба уточнив, що Україна має намір використовувати перший метод, а саме: наступальну активну дипломатію, ідеї, ініціативи, пропозиції.
"Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія в решті-решт буде змушена йти на конструктив, тому що вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне до врегулювання і порушує "Мінськ" виглядають просто абсурдно не самі по собі, а на тлі того, як ми діємо", – пояснив він.
Кулеба додав, що всі партнери України бачать це і визнають.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС України Дмитро Кулеба 11 червня закликав Європейський Союз посилити списку санкцій тиск на Росію через триваючі грубих порушень прав людини та міжнародного права в включеному Криму.