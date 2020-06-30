Третьякова заявила, що не складе мандат, і розповіла про свої заслуги. Відео

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка потрапила в скандал із дітьми "низької якості", заявила, що не складе депутатський мандат.

За її словами в коментарі виданню "Вести", для цього "треба зробити те, що не потрібно українцям". Вона підкреслила, що це була "організована кампанія" проти неї (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не збираюся. Написала про це й до фракції. Про те, що це організована кампанія, а щоб складати мандат, потрібно зробити те, що не потрібно українцям", – сказала Третьякова.

Потім вона розповіла про свої заслуги й помилки "попередників".

"Почала сьогоднішній виступ з того, що ми робимо правильні речі в соціальній політиці: реформу пенсійного забезпечення, підвищення прожиткового мінімуму. Ви знаєте, що я авторка законопроєкту й ініціаторка парламентських слухань у грудні щодо прожиткового мінімуму. За попередні пять років наш прожитковий мінімум у державному бюджеті знижено від фактичного більше ніж удвічі. І це робила свідомо попередня влада..." – похвалила себе Третьякова.

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