Третьякова заявила про секретні чати "слуг": які питання там вирішуються

Перед ухваленням законопроєктів депутати від "Слуги народу" у спеціальних чатах проводять "сигнальне голосування". Якщо за його результатами вони не набирають достатньо голосів, то тоді розраховують на підтримку опозиції.

Про це в інтерв’ю hromadske заявила депутатка від монобільшості, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У своєму кабінеті вона показала спеціальну "політичну дошку" з переліком усіх депутатів Ради IX скликання. За її словами, саме завдяки їй можна визначити, які обранці голосуватимуть за проєкти законів.

"Для ухвалення будь-якого законопроєкту потрібно 226 голосів, відповідно, треба узгоджувати й у середині нашої фракції, щоб законопроєкт був підтриманий, і подивитися, як колеги реагуватимуть", – розповіла Третьякова.

Вона зізналася, що під час листування у чатах "слуги" дивляться, хто і як підтримує той чи інший законопроєкт. І якщо всередині фракції не набирається необхідної кількості голосів за стратегічний проєкт, тоді всі діють за правилом "70 на 30" або "80 на 20".

Кабінет Третьякової (hromadske)

"Якщо 70% фракції вважає, що закон потрібно ухвалити, то ми намагаємося голосувати всі разом. Якщо не набираємо всередині фракції прихильників того чи іншого закону, якщо вони не мають стратегічного характеру, то потрібно, щоб і інші фракції голосували", – зазначила нардепка.

Третьякова наголосила, що в питаннях соціальної політики "не повинно бути опонентів", для її фракції важливо, щоб опозиція теж голосувала за законопроєкти соціального спрямування. Водночас заявила, що в цьому скликанні ВРУ є домовленості про голосування за законопроєкти інших фракцій в обмін на їхні голоси.

"Звісно, таке не може не бути. Це явище політичне. Таке буває, але в будь-якому разі, коли змінюється один закон, завжди є питання, чи можемо ми це підтримувати. Там є сенс і логіка підтримки. Закон, який підтримується, навіть якщо він від якоїсь іншої фракції, має лежати в тому, як працює монобільшість чи коаліція", – пояснила депутатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова після скандалу із заявою про "дітей низької якості" активно роздає інтерв'ю і намагається всіляко відбілити свою репутацію. І поки ЗМІ обговорюють її моральне обличчя, у Верховній Раді за її ініціативи збираються забрати майно профспілок на мільярди доларів.