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Третьяков закликав партію "Слуга Народу" разом боротися з чорними технологіями на виборах

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Народний депутат, голова Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков закликав партію "Слуга Народу" та її кандидата на 219 мажоритарному окрузі столиці ( Святошинський район) спільно боротися з чорними технологіями на виборах. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Виявляється, що воювати на виборах брудними методами - за допомогою "клонів" - конкуренти збираються не тільки зі мною. Про "клонів"- рідних братів Третякових з Троєщини, які, виявляється, йдуть на вибори в одному окрузі, щоб "підтримувати один одного", я писав раніше. А ось у списку зареєстрованих на 219 окрузі кандидатів з'явився ще й однофамілець Миколи Тищенка, якого висунула партія "Слуга Народу". Мета та сама, що і у випадку з "клонами", яких запустили проти мене - "відкусити" певну кількість голосів, сподіваючись на неуважність виборців. Більше того, "клонують" вже не тільки кандидатів, але й мімікрують під назви рейтингових політичних сил! Так, на окрузі вже подав документи на реєстрацію кандидат Віктор Колбун, голова громадської організації "Слуга народу Святошин", яка, звичайно ж, не має до партії "Слуга Народу" жодного відношення", - зазначив Третьяков.

За його словами, всі ці маніпуляції задіяні, щоб ввести в оману виборців та спотворити реальні результати голосування.

"Закликаю партію "Слуга Народу" та її кандидата на 219 окрузі об'єднати зусилля та спільно протидіяти чорним технологіям. Подібна ганебна практика має бути припинена. Українське суспільство зацікавлене у тому, щоб вибори відбулися чесно, прозоро та демократично. Бо це, насамперед, питання цінностей, які ми маємо втілювати у життя. І, врешті, європейського вибору України. Я переконаний, що у чесній боротьбі має перемогти той, кому висловить свою довіру на виборчих дільницях більшість виборців!", - підкреслив Третьяков.

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Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Стрелкова Марина
Стрелкова Марина
Моя блaгoдaрнoсть вceм тем, кто показaл мнe caйт MEMEVICIO.COM/o89sxq Пpoстo пpойдя пpocтой опpoс получила почти полугодовyю заpплaту)) Пользyйтеcь, пока eщe eсть возможность=)
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