"Треш!" У Раді назріває скандал через "Слугу народу"

У Верховній Раді назрів скандал через конфлікт між партіями "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Про причини і наслідки повідомила нардеп Ірина Геращенко на своїй сторинці в Facebook. Вона пояснила, що не так з законопроектами від пропрезидентської партії.

"Треш. Найм‘якіше слово, яким можна охарактеризувати законодавчі ініціативи слуг, які слуги планують прийняти наступного тижня. Благо, більшість слуг поняття зеленого не мають про написане в цих законопроектах і слухняно тицьнуть зелену кнопку", – заявила вона.

Геращенко розділила законопроекти на три блоки.

"Перший – це законопроекти, напрацьовані і зареєстровані попереднім парламентом, деякі навіть пройшли перше читання. Але слуги, не гребуючи крадіжкою інтелектуальної власності і авторських прав, по суті, слово в слово переписали десятки законопроектів і перереєстрували від себе. Аби тільки не підписи опозиції стояли серед авторів", – підкреслила вона.

Геращенко заявила, що "Європейська солідарність" має намір запитати, навіщо "Слуга народа" поцупила ці закони і перереєстрували слово в слово, чому їх не можна прийняти в другому читанні і треба проходити наново розгляд, аби тільки з "правильними" прізвищами.

"Другий блок – це повна нівеляціі депутатів до рівня концептуального оленя і дискредитація самої ролі парламентаризму. Серед цих маразмів – обмеження законотворчості депутата й дозвіл реєструвати проекти тільки від кількості найменшої фракції , визначення порядку денного сесіі одноосібно спікером, а не погоджувальною радою. В такому випадку депутатів треба скорочувати не до 300, а до 3. Головне – видати ім одну красіву зелену кнопку", – повідомила Геращенко.

Верховна Рада УНІАН

Найнебезпечнішим блоком Геращенко назвала ліквідацію демократичних європейських правил, в тому числі тих, що були передумовою для отримання безвізу.

"Наприклад, руйнація державної служби, де апріорі зникають конкурси і повертаються одноосібні призначення. Ну, й небезпечне посилення силових структур. Ці закони перетворять Україну , по суті, на поліцейську державу, побудовану не на повазі до закону і демократії, а на страху.

Зникає таке поняття як баланс влади та незалежність силових органів... а щодо прав людини, то планується прибрати заставу за підозри в економічних злочинах", – відмітила вона.

"Тобто, терористи зможуть розгулювати на свободі, зате по зверненню про підозру в незаконному збагачення слідчий зможе без суду арештувати майно, а людину відправити в СІЗО без застави. Наголошую – тільки по підозрі і без права застави. Тепер зрозуміло, чому верхівка СН хоче прийняти закони максимально швидко. Щоб самі слуги, не дай Бог, не прочитали, що вони голосують", – підсумувала Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Слуги народу" внесли законопроєкт про зброю в Україні.

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