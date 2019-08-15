"Тремтіли губи й очі бігали": генерал розповів про реакцію Зеленського на загибель воїнів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський стає Верховним головнокомандувачем.

"Я це відчув, коли він говорив про наших загиблих чотирьох військовослужбовців. У нього трохи тремтіли губи і очі бігали", – сказав OBOZREVATEL військовий дипломат, голова Громадської ради у Міністерстві оборони України, генерал-майор запасу Петро Гаращук.

Володимир Зеленський в зоні проведення ООС Офіційний сайт президента України

"Це дуже добре. Що таке бути Верховним головнокомандувачем? Це означає нести відповідальність за кожне життя, за війну, за кожен день, проведений на фронті. Він намагається зупинити цю війну", – додав генерал.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що для становлення Зеленського як Верховного головнокомандувача потрібна була загибель українських військовослужбовців, Гаращук заявив: "Ні в якому разі! Це був привід, щоб висловити співчуття перед поїздкою до Туреччини і зробити заяву як Верховному головнокомандувачу. Але в цей день я побачив, що він стає Верховним головнокомандувачем, тобто відповідає за кожне життя, як, до речі, і будь-який військовослужбовець, офіцер, генерал Збройних Сил України або державний службовець, який працює в Міністерстві оборони ".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Петро Гаращук повідомив про те, що Міністерство оборони України збирає нараду, на якому обговорить факт стягування важкого озброєння на окуповані території Луганської області.

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