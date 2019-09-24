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24 вересня • оновлено в 14:13
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"Треба стукати у всі двері": депутатка від "Слуги народу" виправдалась за скандал із НАТО

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Народний депутат України від партії "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук прокоментувала свої слова про те, що Україні потрібно переглянути свої відносини з НАТО.

Вона сказала "Укрінформу", що підтримує всі кроки, які наближують Україну до Північноатлантичного альянсу, проте водночас не заперечила деяких інших тез.

"Нас поки що не чекають там, і я волію бути чесною із суспільством. Але я дивуюся, що на п’ятому році війни ми можемо так легко повестися на російські фейки. Мої слова висмикнули з розмови, перекрутили та поставили в заголовки неіснуюче, що "Україні не потрібне НАТО", – заявила вона.

Депутатка від "Слуги народу" виправдалась за скандал із НАТО

Депутатка від "Слуги народу" виправдалась за скандал із НАТО

Верещук відзначила, "вона всіма можливостями засобами "за" кроки", які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу.

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"За те, щоб стукати в ці двері, за всі програми співробітництва, за впровадження стандартів, а в тому ж інтерв’ю говорила, що проведення Асамблеї НАТО в Україні буде прекрасною для нас можливістю для продовження зміцнення наших відносин", – додала політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верещук заявляла, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

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Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
НАТО Партія Слуга народу
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филипп филипыч
филипп филипыч
"на пятом году войны мы можем так легко повестись на российские фейки" 112 канал рассказал обоз перепечатал а фейки российские?)) упоротые тут такое дело: либо 112 и обоз это россми либо ваш пресловутый тезис во всем виновата россия в очередной раз пробил дно)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, быдлo, ни ты, ни паРРаша нам не всрались. Пшел вон. Вон, мусор.
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70rus xxx
70rus xxx
Голубушка,да никто и не отрицает,что вы хочете в НАТО.Вопрос то в другом-вы НАТО на ...уй не нужны.
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70rus xxx
70rus xxx
Кацaп Кацaпыч, спасибо,Ваши рекомендации учту.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, животное, введи себя прилично. Тут тебе не рассея, скот одичалый.
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