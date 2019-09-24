"Треба стукати у всі двері": депутатка від "Слуги народу" виправдалась за скандал із НАТО

Народний депутат України від партії "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук прокоментувала свої слова про те, що Україні потрібно переглянути свої відносини з НАТО.

Вона сказала "Укрінформу", що підтримує всі кроки, які наближують Україну до Північноатлантичного альянсу, проте водночас не заперечила деяких інших тез.

"Нас поки що не чекають там, і я волію бути чесною із суспільством. Але я дивуюся, що на п’ятому році війни ми можемо так легко повестися на російські фейки. Мої слова висмикнули з розмови, перекрутили та поставили в заголовки неіснуюче, що "Україні не потрібне НАТО", – заявила вона.

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Верещук відзначила, "вона всіма можливостями засобами "за" кроки", які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу.

"За те, щоб стукати в ці двері, за всі програми співробітництва, за впровадження стандартів, а в тому ж інтерв’ю говорила, що проведення Асамблеї НАТО в Україні буде прекрасною для нас можливістю для продовження зміцнення наших відносин", – додала політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верещук заявляла, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

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