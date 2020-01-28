"Треба перебирати": "слуга народу" зізнався, що його не влаштовує у Зеленському

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура назвав недоліком президента України Володимира Зеленського його "надмірну довірливість".

"В Зеленському, мабуть, мене не влаштовує, що він дуже сильно довіряє багатьом людям", – зізнався Качура у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

"Це і хороша, і погана його (Зеленського. – Ред.) особливість. Він за своєю природою вміє довіряти людям. Але мені здається, що в політиці більш токсичне середовище. Треба все ж таки трошки перебирати – і окремими людьми, і не так сприймати інформацію, яку доносять окремі люди", – пояснив він свою думку.

При цьому Качура не назвав конкретних прізвищ.

"Тут в цілому, як явище, потрібно розглядати. Він завжди людям довіряв і давав шанс. Якщо ти в комерційній сфері можеш дати шанс і вдруге людина може виправитися, то в політиці однозначно – якщо тебе один раз підвели, то і вдруге підведуть", – зазначив депутат.

Політик запевнив, що сам він "точно не зловживає" довірою Зеленського.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, також Олександр Качура похвалив одіозного українського політика Михайла Добкіна. За його словами, "ексрегіонал" – дуже освічена і віруюча людина, а в масмедіа його іноді "демонізують".

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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