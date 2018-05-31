"Треба йти": експерти назвали привід для відставки Данилюка

На сьогодні є достатньо причин для відставки міністра фінансів України Олександра Данилюка. Компромат, офшорний скандал і ухиляння від сплати податків - це лише частина питань до глави Мінфіну.

Про це в коментарі "Деловой столице" заявив керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Андрій Золотарьов UBR

"На Данилюка є компромат: офшорний скандал, проблеми з декларацією, питань до нього більш ніж достатньо, як і причин для відставки. Тому він хоче голосно грюкнути дверима - мене не зрозуміли, не підтримали. Він робить з себе ображеного, таких у нас люблять", - говорить Золотарьов.

На думку експерта, Данилюк буде притягнутий до відповідальності за ухилення від сплати податків і фальсифікацію даних в декларації в тому випадку, якщо на це буде політична воля.

"Все буде залежати від рішення в верхах... Якщо над ним нависне реальна загроза кримінального переслідування, можливо, він поїде за кордон і буде активно розповідати, що він став жертвою в нерівному бою з системою ", - вважає Золотарьов.

У свою чергу, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко вважає, що абсолютно ненормально, коли персональна проблема призводить до необхідності проводити інституційні зміни в системі державного управління.

Анна Дерев'янко Фокус

"Якщо тобі не подобається політика уряду, якщо ти не бачиш себе в цьому уряді, значить треба йти. Зі свого боку прем'єр може приймати якісь кадрові рішення", - переконана вона.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка, яка може закінчитися відставкою першого.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше з'явилася інформація про те, що Данилюку може загрожувати тюремний термін через незадекларованої квартири в Лондоні вартістю близько 29 млн гривень.