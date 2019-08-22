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"Треба бути готовим до війни": В'ятрович попередив Зеленського про загрозу Росії

1.7т Читати матеріал російською

Українці та їх лідер в особі президента повинні бути готові до того, що Російська Федерація в будь-який момент відновить активні бойові дії.

Нашій країні доведеться утримувати оборону як на дипломатичному фронті, так і протидіяти повномасштабному вторгненню окупантів збройним шляхом, попередив директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Апострофу".

"Очевидно, що українці зараз повинні бути готові до того, що, на жаль, бойові дії можуть поновитися, і треба буде захищати цілісність України. Це не виключає подальшого дипломатичного тиску на Росію, але треба бути готовими, як завжди, до війни. Тим більше, маючи під боком таку державу, як РФ. Тут римська теза si vis pacem, para bellum – тобто хочеш миру, готуйся до війни – повинна бути, напевно, ключовою для будь-якого президента України", – вважає він.

В'ятрович також додав, що деоккупація Донбасу, швидше за все, стане можлива тільки за умови застосування комплексу заходів, який, крім мирного шляху, не виключатиме силового сценарію.

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"Я не виключаю, що одним з елементів можуть бути певні військові операції. Йдеться про поєднання цих заходів. Але з іншого боку, треба розуміти, що не варто відкидати ймовірність силового сценарію", – підкреслив директор УІНП.

В'ятрович переконаний, що такої ж лінії поведінки Україні слід дотримуватися і при звільненні тимчасово анексованого Криму.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

"Інформаційний Акцент"

"У фронтовій війні один на один Україні буде важко протистояти Росії, оскільки ресурси, які є в РФ і в Україні, не співмірні. Саме тому Україна повинна докладати всіх зусиль, щоб утримувати дипломатичний фронт підтримки у світі. Але з іншого боку, треба розуміти, що і Росія ніколи не зможе розраховувати на перемогу над Україною. Вона повинна розуміти, що в разі широкомасштабного вторгнення в Україну та окупації її територій, зіткнеться з масовим, абсолютно нездоланним для неї опором з боку українців", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В'ятрович заявив, що Майдан і війна на Донбасі змінили тільки тих українців, яких вони безпосередньо торкнулися. Вся інша частина суспільства сприймає все це, як шоу, яке можна перемкнути, втомившись від нього.

Також він вважає, що всі біди сучасної України пов'язані з тим, що протягом багатьох століть вона була під російським гнітом і не мала можливості відчути себе самобутньою державою. До того ж все ускладнювався фізичним і культурним геноцидом.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир В'ятрович Володимир Зеленський
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
зє треба бути готовим до того, що як говорив великий комбінатор: - скоро будуть бити в морду! Да поміж очі, щоб з одного та два фонаря запалити.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Будут встречать клятых москалей хлебом-солью и георгиевскими стричками. Особо отважные засядут по схронам и будут шептунов пускать,як диды-б@ндеровцы
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Алень ,книги нужно читать,а не бурячиху хлЯбать.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Саша, нельзя всех по себе мерить. И откуда такие познания чем в схронах надо заниматься, личный опыт ?
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