"Треба було лікуватися": Тимошенко вперше прокоментувала справу Савченко

Керівник фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вперше після затримання позафракційного нардепа Надії Савченко прокоментувала ситуацію, що склалася.

Політик заявила, що її номер один у передвиборчому списку "виявилася не на своєму місці", передає ТСН.

"Коли Надія повернулася додому, переживши колосальний стрес, знущання, голодування, страх - треба було наполягати на тривалій психологічній реабілітації. Мінімум рік треба було відновлювати здоров'я Надії. Як людину, мені її нескінченно шкода. Просто виявилася не на своєму місці в житті", - заявила Тимошенко.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для позафракційного депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Савченко закидають змову з головою Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченко і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.

За словами судді, Савченко планувала провокацію злочину, а не сам злочин. Її підозрюють по ряду статей КК України.