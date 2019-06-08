ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Монро
Монро
Всі статті автора

Звезды шоубиза в Раде: может вначале поработать в райцентре и набраться опыта?

1.7тЧитати матеріал російською

Мое лицо, когда я слышу об очередном походе в Раду звезд шоу-бизнеса, которые клянутся честно трудиться на благо украинского народа и восторгаются командой однодумців.

Звезды шоубиза в Раде: может вначале поработать в райцентре и набраться опыта?

Ок. Но почему сразу в Верховную Раду? Может начать хотя бы с городского совета? Или поработать в районных центрах, в селе? Набраться опыта. Чего ж сразу в высший законодательный орган?

Святослав Вакарчук и Сергей Притула

Святослав Вакарчук и Сергей Притула

pravda.com.ua

Новини
Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видеообращение

Мне всегда казалось, что депутат ВР - это не титул, не звание, а именно профессия, которая подразумевает определенное, профильное образование и мало мальский опыт!? А в итоге опять выбирает приятного, симпатичного патриота, который со временем научится, он же такой прикольный...(

Ки.сы.: хочется ошибаться, но как показывает история, пока все мимо.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
МонроМонро
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Монро
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
0
Смішно
8
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
кудря александр
кудря александр
Та не, мадама..."Прикольный" - это избранник охлоса, ЗЕленский. Надеюсь, скоро его "электорату" станет не до смеха.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
SHYLOVYCH IHOR
SHYLOVYCH IHOR
Вы - шикарная женщина. Оставайтесь в шоу-программах: политика - это не Ваше.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel