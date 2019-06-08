Мое лицо, когда я слышу об очередном походе в Раду звезд шоу-бизнеса, которые клянутся честно трудиться на благо украинского народа и восторгаются командой однодумців.

Ок. Но почему сразу в Верховную Раду? Может начать хотя бы с городского совета? Или поработать в районных центрах, в селе? Набраться опыта. Чего ж сразу в высший законодательный орган?

Святослав Вакарчук и Сергей Притула pravda.com.ua

Мне всегда казалось, что депутат ВР - это не титул, не звание, а именно профессия, которая подразумевает определенное, профильное образование и мало мальский опыт!? А в итоге опять выбирает приятного, симпатичного патриота, который со временем научится, он же такой прикольный...(

Ки.сы.: хочется ошибаться, но как показывает история, пока все мимо.

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