"Транслює російський штамп": Цимбалюк яскраво відповів Богдану на скандальну ідею про Донбас

Заяви оточення президента України Володимира Зеленського про необхідність введення російської мови на Донбасі заради миру повністю відповідають кремлівській пропаганді.

Більш того, люди, які їх озвучують, незабаром можуть бути повалені окупантами та їхніми поплічниками в Україні. Таку думку озвучив журналіст Роман Цимбалюк, коментуючи в своєму відеоблозі скандальну ідею глави Офісу президента Андрія Богдана про визнання російської мови регіональною на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"У команди президента є прогалини в розумінні причинно-наслідкових зв'язків. Топ-чиновник України транслює російський пропагандистський штамп про те, що війна почалася, тому що там утискали російськомовних, не давали говорити російською, їли російських немовлят. Коли чиновники такого рівня маніпулюють суспільною свідомістю, це нічим хорошим для нас не закінчиться", – вважає Цимбалюк.

"Ви що, хочете сказати, що ця війна йде заради мови? Саме тому російські військові у 2014 році почали "йти у відпустку", а зараз "орки" ходять в російській військовій формі? Це називається лукавством. І в кінцевому підсумку, коли команда Зеленського не зможе домовитися з Путіним, а вона не зможе, то на сцені будуть такі люди, як Віктор Медведчук, які скажуть: "Ви не можете, а ми можемо", – попередив він.

Журналіст додав, що якщо оточення Зеленського буде продовжувати жити в таких ілюзіях, то пройде зовсім небагато часу, і в їх владні кабінети постукають. "Будуть стукати ногами і, найголовніше, сподіваюся, будуть стукати не прикладами від автоматів", – резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької області.

При цьому ідеолог політичної сили і представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" не підтримує надання російській мові офіційного статусу на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна повертати не тільки свої території, але і своїх людей. У цьому контексті він підкреслив, що неважливо, якою мовою вони спілкуються.

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