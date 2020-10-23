Трансгендер і в'язень-рецидивіст: найнезвичніші кандидати на місцевих виборах-2020 в Україні

25 жовтня українці обиратимуть 42 122 депутатів місцевих рад та ще 370 міських голів. Наразі на таку кількість місць претендують 280 645 кандидатів, тобто в середньому понад 6 кандидатів на одне місце. Серед них є як досвідчені політики, яких підозрюють у зраді Батьківщині, так і умовні "новачки". Деякі кандидати вже встигли привернути до себе увагу суспільства, перерізавши шию в суді чи ставши мемом після того, як президент публічно вигнав їх із наради.

OBOZREVATEL підготував ТОП-5 найскандальніших кандидатів на місцевих виборах-2020.

Кандидат-трансгендер

Незвичний для України кандидат-трансгендер цього року балотується до Київської міської ради по Печерському району столиці. Анастасія-Єва Домані стала членкинею команди партії "Демократична сокира". До 36 років жінка була чоловіком, 14 років перебувала у шлюбі з іншою жінкою та має 9-річну доньку.

Анастасія-Єва Домані стала членкинею команди партії "Демократична сокира" Вікіпедія/Анастасія-Єва Домані

Паспорт як Анастасія-Єва вона отримала лише у 2018 році, наразі кандидатка є учасницею руху за права ЛГБТ, консультанткою з питань зміни статі, виступає за скасування класифікації трансгендерства як медичного розладу, а цієї неділі боротиметься за крісло депутата міськради Києва.

Кандидатка-скандалістка

Васильківську об'єднану територіальну громаду може очолити Наталія Баласинович, яка стала відома завдяки кільком відео, оприлюдненим у соціальних мережах. На одному з них кандидатка нецензурно висловлюється в бік невідомої дівчини, на іншому плюється в жінку похилого віку, а ще намагається вихопити телефон у перехожих, які знімали її поведінку.

Крім того, в червні 2019 року прокуратура Києва заочно повідомила Баласинович про підозру в заподіянні легких тілесних ушкоджень та хуліганстві за ч.ч. 1, 2 ст. 125, ч. 1 ст. 296 КК України. Як зазначили в прокуратурі, ушкодження були нанесені нею чоловікові на грунті ревнощів, а також консьєржці будинку, де проживала мати потерпілого.

Баласинович була внесена під №30 до партійного списку "Європейської солідарності" на позачергових парламентських виборах 2019 року, проте після оприлюднення відео з хамською поведінкою її вивели зі списків партії. На посаду голови Васильківської ОТГ вона балотується як самовисуванка.

Кандидат-"розбійник"

Кандидатом на посаду міського голови Борисполя став Ярослав Годунок – секретар Бориспільської міської ради, якого президент Володимир Зеленський вигнав із наради, назвавши "розбійником".

Годунок балотується в мери Борисполя від Радикальної партії Ляшка, попри те що в міськраді був представником партії "Батьківщина". Проте до нашого топу він потрапив не лише тому, що став героєм одного з найпопулярніших інтернет-мемів, а й тому, що в минулому мав судимість за розбійний напад та побиття людини з інвалідністю.

У червні 2000 року Ярослав Годунок спільно з товаришем, із яким він перебував на службі у спецпідрозділі "Беркут", увірвалися до квартири киянки, яка проживала з сином з інвалідністю І-ї групи, які начебто продавали наркотики. Співробітники "Беркуту" вимагали грошей, а коли з'ясувалось, що їх у родині небагато, побили сина. 16 травня 2002 року Святошинський районний суд Києва засудив Ярослава Годунка до 5 років позбавлення волі за звинуваченням у розбійному нападі, поєднаному зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому з проникненням у житло (ч. 3 ст. 142 за КК України 1960 року).

Наразі його судимість вважається погашеною, а судового вироку щодо минулорічного обвинувачення ще не винесено, тому й перешкод для балотування в мери Борисполя немає.

Кандидат, який 11 років відсидів у в'язниці

Конкурентом Геннадія Труханова на виборах міського голови Одеси став одеський блогер Станіслав Домбровський, на рахунку котрого сім судимостей за крадіжки та пограбування, він мав проблеми з наркотиками та сукупно відсидів 11 років у місцях позбавлення волі.

У липні цього року Домбровський безпосередньо у приміщенні суду перерізав собі горло, адже був не згодний із рішенням відправити блогера до СІЗО без права внесення застави. Сама справа стосувалась нанесення Домбровським тілесних ушкоджень хлопцю.

Наразі Домбровський перебуває під цілодобовим домашнім арештом, проте це не заважає йому боротись за крісло мера Одеси. Детальніше про долю та життя Домбровського можна дізнатись з інтерв'ю, яке він дав нашому виданню.

Кандидатка-сепаратистка

У Слов'янську зареєстровано 6 кандидатів на посаду міського голови. Однією з них стала Неля Штепа від Партії миру та розвитку, кандидатка очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках.

Штепа відома тим, що на початку березня 2014 року публічно дякувала президенту Росії Володимиру Путіну за введення військ на територію Криму, кликала російська війська до Слов'янська та закликала до проведення референдуму на сході.

"Мені було б комфортніше, якщо б президентом був Путін Володимир Володимирович, ніж президент Турчинов… Володимире Володимировичу, зайдіть, зайдіть вже й допоможіть нам. Ми побачимо, що ми вам потрібні, і всією громадою проголосуємо за федералізацію у складі Росії", – заявила Штепа.

На початку липня 2014, після звільнення Слов'янська, Штепу затримали за звинуваченням у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи. Тоді ж її помістили до СІЗО, де вона перебувала до вересня 2017.

Неля Штепа балотується від Партії миру та розвитку 24 канал

З вересня 2017 року Штепі змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Починаючи з червня 2018 року суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання, справу по суті не розглядають досі. Оскільки чинного вироку суду наразі немає, Штепа може вільно балотуватись у міські голови Слов'янська.