Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Вставив по першому розряду!" Дипломат оцінив скандал із Зеленським

3.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський мав повне моральне право говорити з секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком в ультимативному ключі.

"Послухайте, але треба ж, врешті-решт, владу застосувати. Скільки можна?!" – сказав з цього приводу OBOZREVATEL перший Посол України в Росії, народний депутат України першого скликання Володимир Крижанівський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

УНН

"Якби це зробив президент США Трамп, це було б абсолютно нормально. Але президент України з тими, хто погано працює, чомусь повинен говорити лагідно, мало не зализувати їм рани?" – зауважив він.

Новини
Зеленський прийняв кардинальне рішення у боротьбі з вирубкою лісу: указ підписано

"Країна перебуває в жахливому стані, і президент повинен, як і раніше, розмовляти з чиновниками беземоційно? Я думаю, Порошенко робив розгонів не менше, але намагався не робити це публічно. А тут все було видно. Вставив йому по першому розряду. Це треба показувати. І митників він правильно порозгонював, щоб знали", – заявив Крижанівський.

У той же час він визнав: Годунок, який заявив про намір подати на Зеленського в суд, "обрав правильний шлях – такий, який вибирають в цивілізованому світі".

Як писав OBOZREVATEL, 10 липня під час візиту президента на Київщину він вигнав із залу Годунка. "Ярослав Миколайович, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійник! Погано чуєш? Англійською – еxit. Ідіть", – сказав Зеленський. Пізніше стало відомо про те, що Годунок подав на Зеленського в суд через образу честі і гідності.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Володимир Крижанівський Дональд Трамп Петро Порошенко
Місце
Україна Бориспіль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
32
3
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel