"Вставив по першому розряду!" Дипломат оцінив скандал із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський мав повне моральне право говорити з секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком в ультимативному ключі.

"Послухайте, але треба ж, врешті-решт, владу застосувати. Скільки можна?!" – сказав з цього приводу OBOZREVATEL перший Посол України в Росії, народний депутат України першого скликання Володимир Крижанівський.

Володимир Зеленський УНН

"Якби це зробив президент США Трамп, це було б абсолютно нормально. Але президент України з тими, хто погано працює, чомусь повинен говорити лагідно, мало не зализувати їм рани?" – зауважив він.

"Країна перебуває в жахливому стані, і президент повинен, як і раніше, розмовляти з чиновниками беземоційно? Я думаю, Порошенко робив розгонів не менше, але намагався не робити це публічно. А тут все було видно. Вставив йому по першому розряду. Це треба показувати. І митників він правильно порозгонював, щоб знали", – заявив Крижанівський.

У той же час він визнав: Годунок, який заявив про намір подати на Зеленського в суд, "обрав правильний шлях – такий, який вибирають в цивілізованому світі".

Як писав OBOZREVATEL, 10 липня під час візиту президента на Київщину він вигнав із залу Годунка. "Ярослав Миколайович, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійник! Погано чуєш? Англійською – еxit. Ідіть", – сказав Зеленський. Пізніше стало відомо про те, що Годунок подав на Зеленського в суд через образу честі і гідності.

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