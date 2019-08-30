Трампа не буде: Зеленський підтвердив візит до Варшави

У суботу, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Польщі на запрошення глави цієї країни Анджея Дуди.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, програмою візиту передбачені зустрічі глав держави, а також зустріч із прем'єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалом Сенату Станіславом Карчевським і представниками бізнесу.

Зеленський їде до Варшави без Трампа

У неділю, 1 вересня, президент України візьме участь в меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей із лідерами деяких іноземних держав.

Як відомо, президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Варшави, в якій передбачалася зустріч із Зеленським, через наближення урагану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на США насувається смертоносний шторм, який досягне максимуму сили 2 вересня.

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