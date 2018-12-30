Трамп звинуватив демократів у смертях дітей на кордоні з Мексикою

Саме політика Демократичної партії США призвела до потоків нелегальних мігрантів, вважає американський президент Дональд Трамп. Якби була стіна на кордоні з Мексикою, цього б не сталося, переконаний він.Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп рішуче відкинув обвинувачення в тому, що його адміністрація несе відповідальність за випадки смертей дітей іммігрантів, що були затримані на кордоні між США і Мексикою. Натомість глава Білого дому, що є представником Республіканської партії, звинуватив у цих трагічних випадках своїх опонентів-демократів.

"Будь-які випадки смертей дітей або інших осіб на кордоні є цілковито провиною демократів та їхньої жалюгідної міграційної політики, яка дає змогу людям долати довгий шлях, гадаючи, що вони можуть легально потрапити до нашої країни. Вони не можуть цього зробити. Якби ми мали стіну, вони б навіть не намагалися!" - написав Трамп у суботу, 29 грудня, на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Президент США додав, що обоє дітей іммігрантів, що померли останнім часом на кордоні з Мексикою, "були дуже хворими" у момент, коли вони були передані до рук американського прикордонного патруля. "Прикордонний патруль потребує стіни, й усе це закінчиться. Вони так тяжко працюють, а отримують так мало поваги", - написав Трамп.

Таким чином глава Білого дому вперше прокоментував смерті двох дітей, 7-річної дівчинки та 8-річного хлопчика, що були затримані американськими прикордонниками. При цьому Трамп у своєму дописі не висловив жодного слова співчуття у зв'язку з трагічними випадками.

За останніми даними, кількість сімей, затриманих американськими прикордонниками, зросла за рік майже в чотири рази. Якщо в листопаді 2017 року кількість таких затримань становила понад сім тисяч, то в листопаді 2018 року вона збільшилася до понад 25 тисяч.

Як відомо, Дональд Трамп виступає за спорудження стіни на кордоні між США і Мексикою - його ключової виборчої обіцянки. Натомість демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект будівництва цієї загорожі, реалізація якого коштуватиме понад п'ять мільярдів доларів США. Через ці розбіжності Конгрес не зміг ухвалити державний бюджет. Тому з 22 грудня через технічну відсутність фінансування в США почався так званий частковий "шатдаун" (government shutdown), який триває і донині.