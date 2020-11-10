Трамп знову заявив про свою швидку перемогу на виборах
Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, все ще впевнений у своїй швидкій перемозі.
Про це він написав 10 листопада у своєму Twitter. У коментарях читачі як підтримували його, так і вимагали змиритися з програшем.
"У нас великий прогрес. Результати будуть наступного тижня. Зробімо Америку великою знову! Ми переможемо!" – написав Трамп.
"Ти програв! Добрий день, сер!" – написав у коментарях під публікацією Трампа Victor Jonson.
"Перше місце в чому? У маренні?" – прокоментувала Tailor Mae.
"Ти програв", – пише stacykasse.
"Люди висловилися. Тебе звільнено!" – написав Joe Navin.
Були й ті, хто підтримав Трампа.
"Ти абсолютно прав, Трампе", – пише Jaycob.
"Трамп переможець!" – запис від @ZORVAAN.
"Це хороші новини," – написав Ahmed.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Трамп обурився тим, що американська компанія Pfizer оголосила про прорив із вакциною проти COVID-19 після його програшу на виборах. Він написав, що вважає це грою на руку його конкуренту Байдену, який стане новим главою американської держави.