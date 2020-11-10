Трамп знову заявив про свою швидку перемогу на виборах

Таша Адамович Політика 16:39, 10.11.2020 Оновлено: 16:46, 10.11.2020

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, все ще впевнений у своїй швидкій перемозі.

Про це він написав 10 листопада у своєму Twitter. У коментарях читачі як підтримували його, так і вимагали змиритися з програшем.

"У нас великий прогрес. Результати будуть наступного тижня. Зробімо Америку великою знову! Ми переможемо!" – написав Трамп.

Трамп оголосив про свою швидку перемогу на виборах
Twitter Donald J. Trump
Трамп оголосив про свою швидку перемогу на виборах
Twitter Donald J. Trump

"Ти програв! Добрий день, сер!" – написав у коментарях під публікацією Трампа Victor Jonson.

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Twitter Donald J. Trump

"Перше місце в чому? У маренні?" – прокоментувала Tailor Mae.

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Twitter Donald J. Trump

"Ти програв", – пише stacykasse.

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Twitter Donald J. Trump

"Люди висловилися. Тебе звільнено!" – написав Joe Navin.

Користувачі відреагували на допис
Twitter Donald J. Trump
Користувачі відреагували на допис
Twitter Donald J. Trump

Були й ті, хто підтримав Трампа.

"Ти абсолютно прав, Трампе", – пише Jaycob.

Користувачі відреагували на допис
Twitter Donald J. Trump

"Трамп переможець!" – запис від @ZORVAAN.

Користувачі відреагували на допис
Twitter Donald J. Trump

"Це хороші новини," – написав Ahmed.

Користувачі відреагували на допис
Twitter Donald J. Trump

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Трамп обурився тим, що американська компанія Pfizer оголосила про прорив із вакциною проти COVID-19 після його програшу на виборах. Він написав, що вважає це грою на руку його конкуренту Байдену, який стане новим главою американської держави.

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