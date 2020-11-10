Трамп знову заявив про свою швидку перемогу на виборах

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, все ще впевнений у своїй швидкій перемозі.

Про це він написав 10 листопада у своєму Twitter. У коментарях читачі як підтримували його, так і вимагали змиритися з програшем.

"У нас великий прогрес. Результати будуть наступного тижня. Зробімо Америку великою знову! Ми переможемо!" – написав Трамп.

Трамп оголосив про свою швидку перемогу на виборах Twitter Donald J. Trump

Трамп оголосив про свою швидку перемогу на виборах Twitter Donald J. Trump

"Ти програв! Добрий день, сер!" – написав у коментарях під публікацією Трампа Victor Jonson.

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"Перше місце в чому? У маренні?" – прокоментувала Tailor Mae.

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"Ти програв", – пише stacykasse.

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"Люди висловилися. Тебе звільнено!" – написав Joe Navin.

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Користувачі відреагували на допис Twitter Donald J. Trump

Були й ті, хто підтримав Трампа.

"Ти абсолютно прав, Трампе", – пише Jaycob.

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"Трамп переможець!" – запис від @ZORVAAN.

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"Це хороші новини," – написав Ahmed.

Користувачі відреагували на допис Twitter Donald J. Trump

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Трамп обурився тим, що американська компанія Pfizer оголосила про прорив із вакциною проти COVID-19 після його програшу на виборах. Він написав, що вважає це грою на руку його конкуренту Байдену, який стане новим главою американської держави.