Трамп знову заявив про свою швидку перемогу на виборах

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, все ще впевнений у своїй швидкій перемозі.

Про це він написав 10 листопада у своєму Twitter. У коментарях читачі як підтримували його, так і вимагали змиритися з програшем.

"У нас великий прогрес. Результати будуть наступного тижня. Зробімо Америку великою знову! Ми переможемо!" – написав Трамп.

"Ти програв! Добрий день, сер!" – написав у коментарях під публікацією Трампа Victor Jonson.

"Перше місце в чому? У маренні?" – прокоментувала Tailor Mae.

"Ти програв", – пише stacykasse.

"Люди висловилися. Тебе звільнено!" – написав Joe Navin.

Були й ті, хто підтримав Трампа.

"Ти абсолютно прав, Трампе", – пише Jaycob.

"Трамп переможець!" – запис від @ZORVAAN.

"Це хороші новини," – написав Ahmed.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Трамп обурився тим, що американська компанія Pfizer оголосила про прорив із вакциною проти COVID-19 після його програшу на виборах. Він написав, що вважає це грою на руку його конкуренту Байдену, який стане новим главою американської держави.