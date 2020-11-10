Трамп знову заявив про свою швидку перемогу на виборах

Таша Адамович
Таша Адамович
Політика
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  • Кандидат від демократів Джо Байден попередньо переміг у Пенсильванії та стане 46-м президентом Сполучених Штатів

  • В американському Сенаті не визнали його перемогу й висловили підтримку Трампу

  • Сенатори заявили, що у чинного президента є право оскаржувати результати виборів

Дональд Трамп

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, все ще впевнений у своїй швидкій перемозі.

Про це він написав 10 листопада у своєму Twitter. У коментарях читачі як підтримували його, так і вимагали змиритися з програшем.

"У нас великий прогрес. Результати будуть наступного тижня. Зробімо Америку великою знову! Ми переможемо!" – написав Трамп.

Трамп оголосив про свою швидку перемогу на виборах
Трамп оголосив про свою швидку перемогу на виборах

"Ти програв! Добрий день, сер!" – написав у коментарях під публікацією Трампа Victor Jonson.

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"Перше місце в чому? У маренні?" – прокоментувала Tailor Mae.

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"Ти програв", – пише stacykasse.

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"Люди висловилися. Тебе звільнено!" – написав Joe Navin.

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Були й ті, хто підтримав Трампа.

"Ти абсолютно прав, Трампе", – пише Jaycob.

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"Трамп переможець!" – запис від @ZORVAAN.

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"Це хороші новини," – написав Ahmed.

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Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Трамп обурився тим, що американська компанія Pfizer оголосила про прорив із вакциною проти COVID-19 після його програшу на виборах. Він написав, що вважає це грою на руку його конкуренту Байдену, який стане новим главою американської держави.

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