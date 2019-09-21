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21 вересня • оновлено в 14:45
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Трамп "злив" Зеленському держтаємниці? Український скандал у США отримав несподіваний поворот

3.3т Читати матеріал російською

Американські спецслужби стурбовані розмовою президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Трамп нібито повідомив Зеленському інформацію, яка може "завдати шкоди" інтересам країни, повідомляє "Комсомольская правда" з посиланням на The Washington Post.

Журналісти повідомили, що йшлося про розслідування у справі віце-президента США Джозефа Байдена. Трамп нібито пригрозив Україні можливим блокуванням військової допомоги в 250 мільйонів доларів у разі, якщо Київ відмовиться розслідувати діяльність 2016 року Байдена в Україні.

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Після того, як інформація потрапила в пресу, Трамп був змушений прокоментувати скандал.

Американський лідер назвав звинувачення "сміховинною публікацією" і "політичної заказухою".

"Особа в американській розвідці, яка підняла тривогу, діяла з вузькопартійних інтересів", - заявив Трамп.

Трамп "злив" Зеленському держтаємниці? Український скандал у США отримав несподіваний поворот

bzns.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США почали "широкомасштабне розслідування" через можливий тиск Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
"Голодні ігри" євреїв. Трамп, Зеленський, шустер голосно підключився. Ну, і звісно, Коломойський - голова Союзу євреїв Європи.
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