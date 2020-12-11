Трамп згадав телефонну розмову із Зеленським на тлі розслідування проти Байдена

Президент США Дональд Трамп вважає, що не дарма в скандальній телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським згадував про корупцію обраного глави Сполучених Штатів Джо Байдена.

Так він відреагував у Twitter на розслідування, яке ведеться проти сина Байдена Хантера.

"Тепер з'ясовується, що мій телефонний дзвінок президенту України, який багато хто, включаючи мене, назвали "ідеальним", був навіть краще цього", – написав Трамп.

За його словами, він передбачив корупцію Байдена і сказав зателефонувати генпрокурору США, який, можливо, знав про корупцію під час "підлаштованого імпічменту".

Скрин Twitter

Нагадаємо, восени минулого року в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Увечері 24 вересня спікер Палати представників США, демократка Ненсі Пелосі оголосила, що готова почати офіційну процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Причиною стала телефонна розмова Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. 25 вересня Білий дім розсекретив і опублікував розшифровку скандальної розмови.

Трампа звинувачували в тому, що під час розмови він нібито спробував натиснути на Зеленського в зв'язку з розслідуванням проти української компанії Burisma, в якій працював Хантер Байден. Президент України зі свого боку заявив, що на нього ніхто не тиснув.

У підсумку Сенат США розглянув справу про імпічмент Трампа і заявив про його невинність.

У травні 2020 року Трамп звільнив розвідника, який розкрив його таємну розмову із Зеленським.

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