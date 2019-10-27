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27 жовтня • оновлено в 22:55
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Віктор Мироненко
Віктор Мироненко
Російський політолог, історик, радник екс-президента СРСР Михайла Горбачова Всі статті автора

Трамп-Зеленский: почему Украина оказалась в центре скандала

1.4т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о начале расследования дела против компании Burisma, а также возможного вмешательства Украины в выборы в США 2016 году.

Это в духе Трампа. Думаю, это не украинско-американская проблема. Это проблема личности одного человека. У него такая манера ведения диалога. Видимо, он ее позаимствовал в бизнесе.

Кстати, в бизнесе такая манера вести дела дала ему огромное преимущество, он многого добился. А вот в политике эта манера, как видите, не бесспорна, особенно в Соединенных Штатах, где действует система сдержек и противовесов.

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Что касается роли президента Украины в этой истории, то давайте не будем преувеличивать значение личности Владимира Зеленского, который мне очень симпатичен, в американской политике.

На месте Зеленского мог быть любой другой человек.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Дело в том, что в США действительно назрел очень серьезный конфликт между двумя ведущими партиями – Демократической и Республиканской.

Все это мне очень напоминает мою молодость, период Перестройки. Эти 4-5 бурных лет в Советском Союзе, которые известно к чему привели.

А сам Трамп, уважаемый президент Соединенных Штатов, и в своем поведении, и во внешности мне страшно напоминает Бориса Николаевича Ельцина.

Когда в США избрали Клинтона, местные юмористы ходили и хихикали: "россияне, радуйтесь, там тоже избрали демократа, скоро у них будет так же, как и у нас".

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Это, конечно, шутки, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Во-первых, потому что Соединенные Штаты, как бы к ним ни относились, все-таки самая сильная страна с глубокими демократическими традициями. При всех их ошибках, которых было немало, они все-таки играли свою роль, потому что события в мире развивались так, как они развивались.

Так что кризис в Соединенных Штатах чрезвычайно опасен, это очень неприятная штука.

Точно так же очень неприятно то, что по воле случая и, видимо, в силу личных качеств президента США, Украина оказалась в центре этого скандала.

Украине это совершенно ни к чему, Украине есть чем заниматься, у нее много внутренних проблем, и ей лучше ни с кем не ссориться.

Что должен сделать Зеленский? В государственной политике есть вещи, которых государственный лидер, понимая, что за ним стоит целая страна, просто не может комментировать и говорить.

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Например, Михаил Сергеевич Горбачев, с которым я по-прежнему дружу, уже 30 лет как отстранен от власти. Но и сейчас на некоторые мои вопросы он отвечает: "Я не буду об этом говорить. Я не могу об этом говорить".

Должность президента налагает на человека очень серьезные обязательства.

Я не знаю вашего президента, но я бы на его месте не стал этого комментировать. "Был разговор, об этом много говорили, и я не буду комментировать эти обстоятельства в силу того, что за мной стоят интересы страны, которые я должен охранять".

Я думаю, что вмешиваться в эту драку в любом случае не нужно, потому что ее исход в США совершенно непредсказуем.

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Автор
Віктор Мироненко Віктор Мироненко
Теми
Ексклюзив Політичні скандали в США
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Украина - пуп Земли! ( Или что-то ниже!) Потому и в центре скандала!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Kuksok Hovna, спокойной ночи,старый пьедик.Надеюсь этой ночью ты попадёшь на концерт к Кобзону.
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