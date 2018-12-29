Трамп заявив про значний прогрес щодо нової торговельної угоди з КНР

Американський та китайський лідери обговорили нову торговельну угоду між двома країнами. Дональд Трамп повідомив про значний прогрес у переговорах.Президент США Дональд Трамп у суботу, 29 грудня, заявив про значний прогрес у переговорах з Китаєм щодо нової торговельної угоди. "Тільки що мав довгу і дуже хорошу телефонну розмову з президентом Китаю Сі. Угода просувається дуже добре", - написав Трамп у мережі Twitter. Він додав, що у разі досягнення домовленості угода "буде всеосяжною, охопить всі теми, сфери та спірні питання". "Досягнуто значного прогресу", - підсумував Трамп.

Своєю чергою китайський лідер Сі Цзіньпін повідомив, що команди пореговірників обох країн працюють над втіленням досягнутого ним і Трампом консенсусу. "Я сподіваюся, що обидві команди підуть на взаємні поступки, працюватимуть наполегливо та докладуть зусиль для якнайшвидшого досягнення угоди, яка є взаємовигідною, а також вигідною для світу", - зазначив Сі, цитує агентство Reuters з посиланням на китайську державну агенцію новин "Сіньхуа".

Як повідомлялося, 1 грудня під час зустрічі на полях саміту G20 в Буенос-Айресі Дональд Трамп домовився з Сі Цзіньпіном про відтермінування на 90 днів підвищення мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків, яке було заплановано на 1 січня.

Своєю чергою Китай, починаючи з 1 січня, призупинить на три місяці дію додаткових мит на американські автомобілі розміром 25 відсотків, а також на автомобільні запчастини розміром 5 відсотків. Сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торговельних обмежень і досягнути нової взаємовигідної угоди.

Нагадаємо, Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари зі США на загальну суму 110 мільярдів. Причиною торговельного конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.