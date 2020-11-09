Трамп закінчить життя у в'язниці або в Росії, – Муждабаєв

Президент США Дональд Трамп робив все, щоб пробачити Росії те, що вона накоїла, але у нього нічого не вийшло.

Про це заявив виданню "Телеграф" заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв. Він прокоментував результати виборів президента США.

"Ми бачимо реакцію проросійських сил в Україні. Вони засмучені, що Трамп йде і приходить Байден. Це означає, що для нас такий результат американських виборів – на руку", – сказав Муждабаєв.

За його словами, через діяльність Трампа – "прямого підлеглого Путіна на посту глави США" – колективний Захід в останні роки був роз'єднаний.

"Трамп пішов у політичне сміття. Упевнений, що він закінчить життя у в'язниці або в Росії – як людина, пов'язана з кремлівською верхівкою", – сказав журналіст.

Він також висловив надію, що з приходом в Білий дім Джозефа Байдена прийде в себе і Америка, і весь цивілізований світ. І вони жорстко візьмуться за Росію.

"У Байдена жорстка риторика щодо РФ, а ось які будуть справи – поки питання. Трамп мріяв пробачити Путіну все, підписати з ним велику угоду з переділу світу. І лише американські інституції не дали йому це зробити", – зазначив Муждабаєв.

За його словами, Трамп частково виконав бажання Путіна – США пішли з Сирії, йдуть з Афганістану.

"Сподіваюся, при Байдені на Росію обрушаться дійсно чутливі санкції, які Трамп всіляко стримував. А жорсткий тиск санкцій сприятиме якнайшвидшому виходу окупантів з Криму і Донбасса", – резюмував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, Джо Байден стане 46-м президентом США після перемоги в штаті Пенсільванія, де він народився, дозволивши йому отримати 270 голосів виборників, необхідних для перемоги.