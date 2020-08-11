Трамп захотів запросити Путіна на саміт G7

Президент США Дональд Трамп хоче провести саміт "Великої сімки" G7 після президентських виборів в листопаді і не проти запросити на нього президента Росії Володимира Путіна.

Про це Трамп заявив під час свого брифінгу 11 серпня. Він також назвав Путіна "важливою дійовою особою".

"Ми вже запросили багато людей на саміт. Я, звичайно б, запросив його. Вважаю, що це важливий фактор. Ми запросимо представників, які не входять до "Великої сімки". Дехто вже погодився взяти участь", – заявив Трамп.

Як писав OBOZREVATEL раніше, американський професор дав прогноз, хто переможе на виборах в США.