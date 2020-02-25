Трамп захотів "помирити" Україну і Росію: чого чекати

Президент США Дональд Трамп заявою про необхідність примирення між Україною і Росією показав, що не бажає втручатися в їхній конфлікт.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Тарас Семенюк. За його словами, США взяли паузу, щоб дві країни домовилися між собою про регіональну безпеку.

"Я думаю, що Трамп виходить з прагматичних позицій, мислить глобально, а не регіонально... Трамп стратегічно зацікавлений, в першу чергу, в союзі з РФ, особливо в плані економіки. Що стосується військової глобальної безпеки, то він теж розуміє, що без Росії він не зможе вести нормальний діалог щодо Ірану, Китаю і так далі", - заявив експерт.

"Тому очевидно, що для Трампа українсько-російський конфлікт є регіональним конфліктом, який має рано чи пізно завершитися. Це в його парадигмі", - зазначив він.

Семенюк нагадав неодноразові заяви Трампа, що президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть домовитися самостійно.

"Це свідчить про те, що Сполучені Штати не хочуть втручатися в переговори, хоча у нас дуже часто "сватають" США в нормандський або мінський формат. Хочу нагадати, що у нас поки що немає заміни Курту Волкеру, тобто немає людини, яка б був спецпредставником. Це означає, що США частково відсторонилися від цього питання", - зазначив експерт.

Водночас, Семенюк вважає, що політичні опоненти Трампа всередині США не дозволять йому залишити Україну без американської військової допомоги.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче миру між Росією і Україною. На його думку, це піде на користь всім країнам.

У Росії неоднозначно відреагували на слова Трампа. Депутат Держдуми РФ Руслан Бальбек виправдався, ніби Кремль ніколи і не ворогував з Україною. Тим часом сенатор Олексій Кондратьєв розкритикував Трампа, заявивши, що його слова є передвиборчою риторикою.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 16:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram