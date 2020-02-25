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25 лютого • оновлено в 10:19
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Трамп захотів "помирити" Україну і Росію: з'явилося пояснення

1.3т
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Президент США Дональд Трамп заявою про необхідність примирення між Україною і Росією показав, що не бажає втручатися в їхній конфлікт.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Тарас Семенюк. За його словами, США взяли паузу, щоб дві країни домовилися між собою про регіональну безпеку.

"Я думаю, що Трамп виходить з прагматичних позицій, мислить глобально, а не регіонально... Трамп стратегічно зацікавлений, в першу чергу, в союзі з РФ, особливо в плані економіки. Що стосується військової глобальної безпеки, то він теж розуміє, що без Росії він не зможе вести нормальний діалог щодо Ірану, Китаю і так далі", - заявив експерт.

"Тому очевидно, що для Трампа українсько-російський конфлікт є регіональним конфліктом, який має рано чи пізно завершитися. Це в його парадигмі", - зазначив він.

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Семенюк нагадав неодноразові заяви Трампа, що президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть домовитися самостійно.

"Це свідчить про те, що Сполучені Штати не хочуть втручатися в переговори, хоча у нас дуже часто "сватають" США в нормандський або мінський формат. Хочу нагадати, що у нас поки що немає заміни Курту Волкеру, тобто немає людини, яка б був спецпредставником. Це означає, що США частково відсторонилися від цього питання", - зазначив експерт.

Водночас, Семенюк вважає, що політичні опоненти Трампа всередині США не дозволять йому залишити Україну без американської військової допомоги.

Трамп захотів "помирити" Україну і Росію: чого чекати

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче миру між Росією і Україною. На його думку, це піде на користь всім країнам.

У Росії неоднозначно відреагували на слова Трампа. Депутат Держдуми РФ Руслан Бальбек виправдався, ніби Кремль ніколи і не ворогував з Україною. Тим часом сенатор Олексій Кондратьєв розкритикував Трампа, заявивши, що його слова є передвиборчою риторикою.

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Теми
Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Тарас Семенюк Дональд Трамп
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
укрАинцы, ну и кому вы теперь нужны? Прости Витя, мы всё прое...али)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хозяину надоели клоуны)
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Если короче , то Трамп хочет ,что бы Россия кормила незалежных.
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