Трамп вважає Україну вщент корумпованою державою, – Клімкін

Чинний президент США Дональд Трамп вважає Україну вщент корумпованою державою.

Про це заявив міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін, йдеться у статті OBOZREVATEL "Трамп чи Байден: Хто переможе на виборах США і чим це обернеться для України".

"Байден буде набагато більше зацікавлений у просуванні реформ в Україні, оскільки Трамп вважає країну вщент корумпованою і навряд чи буде зацікавлений вкладати свої сили чи сили своєї адміністрації. А для Байдена, враховуючи чинник навколо сина, буде важливо показати процес реформ в Україні", – сказав Клімкін.

Крім того, за словами дипломата, Байден краще за Трампа знає, що відбувається всередині України через бізнес його сина Хантера.

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