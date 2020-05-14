Трамп вніс кандидатуру на посаду посла в Україні: рішення за Сенатом

У Сенат США внесли кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.

Пропозицію вніс президент США Дональд Трамп, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Кіта Дейтона з Вашингтона призначити надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", – йдеться в повідомленні.

Кіт Дейтон

Відзначимо, що зараз Кіт Дейтон є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині і старшим радником із питань оборони США в Україні. Відомо, що Дейтон служив військовим аташе в посольстві в Росії. Він знає російську та німецьку мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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