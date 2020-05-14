Трамп вніс кандидатуру на посаду посла в Україні: рішення за Сенатом

У Сенат США внесли кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.
Пропозицію вніс президент США Дональд Трамп, повідомляє пресслужба Білого дому.
"Кіта Дейтона з Вашингтона призначити надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", – йдеться в повідомленні.
Кіт Дейтон
Відзначимо, що зараз Кіт Дейтон є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині і старшим радником із питань оборони США в Україні. Відомо, що Дейтон служив військовим аташе в посольстві в Росії. Він знає російську та німецьку мови.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович з посади американської послині в Україні.
Нагадаємо, що Йованович потрапила в гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що послиня США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що список він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступника Генерального прокурора).
Білий дом 25 вересня опублікував розшифровки скандальної розмови, що відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.
11 жовтня у Конгресі Йованович заявила, що її забрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень його адвоката Руді Джуліані.
ЗМІ викрили несподівану причину відкликання Йованович із Києва
1 лютого 2020 Йованович залишила дипломатичну службу.
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