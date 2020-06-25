Президент США Дональд Трамп нецензурно висловився на адресу України після інавгурації Володимира Зеленського.

Про це у своїй новій книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" написав колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає "Європейська правда". Він описав в книзі розповідь свого радника Чарльза Купермана, який був присутній при гнівному спічі Трампа після того, як делегація США повернулася з інавгурації Зеленського.

"Не хочу мати взагалі нічого спільного з Україною. Вони, бл*ть, напали на мене. Я не можу зрозуміти чому. Вони намагалися "зробити" мене. Вони корумповані. Я з ними, бл*ть, не матиму справи", – висловився тоді Трамп.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тоді намагався зупинити Трампа і сказати про Україну щось хороше, але той різко відповів, що його "це не парить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Болтон в своїх мемуарах розповів, що Петро Порошенко за часів свого президентства хотів купити якомога більше американської зброї для ЗСУ.