Трамп вилаявся на адресу України після інавгурації Зеленського

Антон Малиновський Політика 16:44, 25.06.2020 Оновлено: 17:01, 25.06.2020

Президент США Дональд Трамп нецензурно висловився на адресу України після інавгурації Володимира Зеленського.

Про це у своїй новій книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" написав колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає "Європейська правда". Він описав в книзі розповідь свого радника Чарльза Купермана, який був присутній при гнівному спічі Трампа після того, як делегація США повернулася з інавгурації Зеленського.

"Не хочу мати взагалі нічого спільного з Україною. Вони, бл*ть, напали на мене. Я не можу зрозуміти чому. Вони намагалися "зробити" мене. Вони корумповані. Я з ними, бл*ть, не матиму справи", – висловився тоді Трамп.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тоді намагався зупинити Трампа і сказати про Україну щось хороше, але той різко відповів, що його "це не парить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Болтон в своїх мемуарах розповів, що Петро Порошенко за часів свого президентства хотів купити якомога більше американської зброї для ЗСУ.

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