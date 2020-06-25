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Трамп вилаявся на адресу України після інавгурації Зеленського

Антон Малиновський
Антон Малиновський
Політика
5,8 т.
Трамп вилаявся на адресу України після інавгурації Зеленського

Президент США Дональд Трамп нецензурно висловився на адресу України після інавгурації Володимира Зеленського.

Про це у своїй новій книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" написав колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає "Європейська правда". Він описав в книзі розповідь свого радника Чарльза Купермана, який був присутній при гнівному спічі Трампа після того, як делегація США повернулася з інавгурації Зеленського.

"Не хочу мати взагалі нічого спільного з Україною. Вони, бл*ть, напали на мене. Я не можу зрозуміти чому. Вони намагалися "зробити" мене. Вони корумповані. Я з ними, бл*ть, не матиму справи", – висловився тоді Трамп.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тоді намагався зупинити Трампа і сказати про Україну щось хороше, але той різко відповів, що його "це не парить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Болтон в своїх мемуарах розповів, що Петро Порошенко за часів свого президентства хотів купити якомога більше американської зброї для ЗСУ.

УкраїнаполітикаВолодимир ЗеленськийДональд Трамп
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