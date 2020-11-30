Трамп відреагував на переломи ноги у Байдена

Карина Бондаренко Політика 06:15, 30.11.2020

У обраного президента США Джо Байдена діагностували тріщини в двох кістках правої гомілки. Чинний глава держави Дональд Трамп відреагував на його травму в соціальній мережі.

Про невеликі переломи повідомив особистий лікар Байдена Кевін О'Коннор, пише Axios. Трамп підтримав Байдена на своїй сторінці в Twitter.

"Подальша комп'ютерна томографія підтвердила (невеликі) переломи в латеральній і проміжній клиновидних кістках, які знаходяться в середині стопи. Очікується, що йому, ймовірно, знадобиться носити гомілковостопний ортез протягом декількох тижнів", – розповів доктор.

"Швидше видужуй", – коротко написав Трамп у соцмережі.

Скріншот.
Дональд Трамп в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, обраний президент США Джо Байден під час гри зі своєю собакою по кличці Мейджор послизнувся і вивихнув кісточку. Інцидент стався в суботу, 28 листопада.

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