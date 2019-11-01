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1 листопада • оновлено в 09:50
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Трамп у прямому ефірі зачитає стенограму розмови із Зеленським

1.7т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп пообіцяв зачитати стенограму скандальної розмови з главою України Володимиром Зеленським у прямому ефірі одного з телеканалів.

Про це повідомляє Washington Examiner. Він додав, що не зробив нічого поганого для своєї держави.

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"Це був хороший телефонний дзвінок. Якоїсь миті я збираюся сісти, можливо, це буде бесіда біля каміна у прямому ефірі, і прочитати стенограму розмови, бо люди мають її почути", – заявив Трамп.

Водночас причиною затримки виділення військової допомоги Україні Трамп назвав ситуацію з корупцією в країні.

"Ми даємо їм гроші, ми даємо їм зброю. Ми зобов'язані зважати на корупцію", – заявив Трамп.

Трамп у прямому ефірі зачитає стенограму розмови із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • Імпічмент Трампа підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Гіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

  • Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • 23 жовтня конгресмени від Республіканської партії зірвали виступ представниці Пентагону, що прийшла свідчити у справі про імпічмент. Спалахнула суперечка, яка переросла у зіткнення, довелося викликати поліцію.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зелю надо пригласить, пусть свою часть озвучит. Сядут и как два дурака разыграют спектакль. Идиотизм должен быть совершенен!
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