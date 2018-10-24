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Трамп розриває ракетний договір з РФ: здавалося б, до чого тут Китай (відео)

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Рішення президента США Дональда Трампа вийти з одного з основних договорів з контролю за ядерною зброєю продиктовано не тільки діями Росії, вважають експерти. Одна з ключових причин - протистояння США і Китаю.США вже кілька років перебувають у стані масштабного геополітичного конфлікту з Китаєм. Через договір про ракети середньої і малої дальності можливості США обмежені. Їм заборонено виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від п’ятисот до п’яти з половиною тисяч кілометрів, в той час як Китай подібних обмежень не має.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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