Трамп розриває ракетний договір з РФ: здавалося б, до чого тут Китай (відео)

Рішення президента США Дональда Трампа вийти з одного з основних договорів з контролю за ядерною зброєю продиктовано не тільки діями Росії, вважають експерти. Одна з ключових причин - протистояння США і Китаю.США вже кілька років перебувають у стані масштабного геополітичного конфлікту з Китаєм. Через договір про ракети середньої і малої дальності можливості США обмежені. Їм заборонено виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від п’ятисот до п’яти з половиною тисяч кілометрів, в той час як Китай подібних обмежень не має.