Трамп розкрив подробиці розмови із Зеленським: скандал із розвідкою отримав продовження

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським не висував жодних незаконних вимог до української влади.

Про це він написав на сторінці у Twitter, таким чином прокоментувавши заяви журналістів про нібито тиск на президента України для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена.

"Фейкові ЗМІ та їх партнер – Демократична партія – хочуть триматися якнайдалі від вимоги Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей від США" – написав Трамп.

Зеленський і Трамп Колаж

"Тому вони сфабрикували історію про мене і загалом прекрасну та рутинну бесіду, яку я провів із новим президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним, але вимога Байдена, з іншого боку, була повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти!" – додав він.

.... story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden's demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but does not want to report! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах писали, що Трамп нібито пригрозив Україні можливим блокуванням військової допомоги в 250 мільйонів доларів у разі, якщо Київ відмовиться розслідувати діяльність Байдена в 2016 році в Україні.

Нещодавно в США почали широкомасштабне розслідування через можливий тиск Трампа та його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну екс-міністру охорони природи Миколі Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєтт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його згідно із законом.

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