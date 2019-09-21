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21 вересня • оновлено в 19:19
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Трамп розкрив подробиці розмови із Зеленським: скандал із розвідкою отримав продовження

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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським не висував жодних незаконних вимог до української влади.

Про це він написав на сторінці у Twitter, таким чином прокоментувавши заяви журналістів про нібито тиск на президента України для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена.

"Фейкові ЗМІ та їх партнер – Демократична партія – хочуть триматися якнайдалі від вимоги Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей від США" – написав Трамп.

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Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Колаж

"Тому вони сфабрикували історію про мене і загалом прекрасну та рутинну бесіду, яку я провів із новим президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним, але вимога Байдена, з іншого боку, була повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти!" – додав він.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах писали, що Трамп нібито пригрозив Україні можливим блокуванням військової допомоги в 250 мільйонів доларів у разі, якщо Київ відмовиться розслідувати діяльність Байдена в 2016 році в Україні.

Нещодавно в США почали широкомасштабне розслідування через можливий тиск Трампа та його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну екс-міністру охорони природи Миколі Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

  • У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєтт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його згідно із законом.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Теги
політика скандали
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Хватило же ума Украине встряпаться в такое "амно, но о чем это я - ума же не было и нет.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Трамп принял Зелинского в овальном кабинете - все происходило не спеша и молча. Потом позвонил Клинтону и обсудил с ним кто был лучше - Левинский или Зелинский
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Bладимир Ильич, Левинская была вроде женщиной.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Помнится как то Женя Байден предъявлял незаконные требования к украинской власти снять прокурора Шокина, и грозил, что если его требования не выполнят то рагулям не дадут кредит, лярд омерыганских гривен. И для колониальных рабов это было нормально.
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