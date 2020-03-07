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7 березня • оновлено в 15:38
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Трамп розчарував Зеленського, особисто не запросивши до Білого дому

2.5т
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Президент України Володимир Зеленський розчарований тим, що за 10 місяців досі не отримав запрошення відвідати США з офіційним візитом.

У цьому він зізнався в інтерв'ю The Guardian, зазначивши, що, як і раніше, готовий відправитися до Білого дому для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

"Мені сказали, що візит готується. Мені важко це чути. Я – людина, яка працює в терміни. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я б хотів, щоб у нас була плідна зустріч", – зізнався Зеленський.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

За словами українського лідера, йому було "неприємно" чути, як держсекретар США Майк Помпео коментував питання про те, чи піклуються американці про Україну. Проте глава Держдепу приніс йому особисті гарантії підтримки під час візиту до Києва.

"США підтримують нас. Я хочу, щоб вони підтримали нас ще більше", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту у американців.

  • Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах.

  • Зеленський у свою чергу заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • У підсумку Сенат США розглянув справу про імпічмент Трампа і заявив про його невинуватість.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Майк Помпео Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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сибирский ватник
сибирский ватник
Сколь там Порошенко заплатил за 5 минут?.Так вот,с Зели тройной тариф.
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Гоша Злой
Гоша Злой
НАКОНЕЦ-ТО ПРАВДА ДОШЛА....
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гоша Злой, Правда в том, что президент Украины для них никто, они уже контролируют Украину и большего им не надо, зачем тратить время на клоуна.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Свои детские обиды миру показывать - несерьёзно. Что он жалуется как ребенок взрослым дядям на взрослого дядю.
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