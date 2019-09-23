Трамп публічно сказав, чого хоче від Зеленського

Лідер США Дональд Трамп висловив надію, що побачить "більше чесності" від України за президентства Володимира Зеленського.

Про це Трамп заявив у розмові з журналістами в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, передає "Інтерфакс-Україна". Він наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні.

"Ми хочемо чесності від тієї країни, з якою ми маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите набагато більше чесності. Це те, чого ми очікуємо. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб вона була чесна..." – сказав Трамп.

"Дуже важливо говорити про корупцію... Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція", – додав він.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава США Дональд Трамп незабаром проведуть повноцінні тривалі переговори на полях Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч двох лідерів пройде на тлі гучного скандалу. Раніше американські ЗМІ звинуватили свого президента в тому, що він нібито тиснув на Зеленського з приводу розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена – головного опонента Трампа на виборах у 2020 році.

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