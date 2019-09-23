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23 вересня • оновлено в 23:03
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Трамп публічно сказав, чого хоче від Зеленського

7.1т Читати матеріал російською

Лідер США Дональд Трамп висловив надію, що побачить "більше чесності" від України за президентства Володимира Зеленського.

Про це Трамп заявив у розмові з журналістами в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, передає "Інтерфакс-Україна". Він наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні.

"Ми хочемо чесності від тієї країни, з якою ми маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите набагато більше чесності. Це те, чого ми очікуємо. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб вона була чесна..." – сказав Трамп.

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"Дуже важливо говорити про корупцію... Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція", – додав він.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава США Дональд Трамп незабаром проведуть повноцінні тривалі переговори на полях Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч двох лідерів пройде на тлі гучного скандалу. Раніше американські ЗМІ звинуватили свого президента в тому, що він нібито тиснув на Зеленського з приводу розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена – головного опонента Трампа на виборах у 2020 році.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Нью Йорк
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну "говорить о коррупции" он может, если Беня напишет правильную речь, до бесконечности.
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Он Алекс
Он Алекс
Как много лишнехромосомных шлюх машек-наташек от сутенера пригожина на украинских сайтах! Рожденных бабами с низкой соц ответственностью от хряков!
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
Он Алекс, ты про жену свою?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"выразил надежду, что увидит "больше честности" от Украины" - камень в огород Поросенко?
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