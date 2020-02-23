Трамп: хочу, щоб Україна і Росія помирилися

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб відносини між Україною та Росією налагодилися.

Відповідну заяву він зробив у неділю, 23 лютого, відповівши на питання журналіста (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, кореспондент розповів американському лідерові про теорію, ніби інші країни намагаються віддалити один від одного Україну та Росію, тому що вони можуть стати величезною силою на світовій арені, якщо об'єднаються. У президента США запитали, що він думає.

Трамп зробив заяву про Україну і Росії

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"Якби Україна та Росія змогли домовитися і знайти спільну мову один з одним, це було б дуже добре. Я б хотів, щоб вони помирилися між собою, це було б дуже добре для всього світу", – сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Як стало відомо, Трамп особисто наказав відібрати у України військову допомогу.

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