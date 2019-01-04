Трамп пригрозив, що "шатдаун" у США може тривати багато місяців або й роки

Президент США Дональд Трамп провів переговори з лідерами демократів у Конгресі, однак прориву не досягнуто. Частковий "шатдаун" у США триває. Трамп зазначив, що він може тривати багато місяців або й роки.Вимушене припинення роботи багатьох державних установ (так званий "шатдаун") у США триває. Переговори між президентом країни Дональдом Трампом та лідерами демократів у Конгресі США в п'ятницю, 4 січня, закінчилися без прориву.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі в Білому домі повідомив журналістам, що Трамп пригрозив досі нечуваним "шатдауном". "Він сказав, що заблокує уряд дуже надовго: на місяці або навіть на роки", - цитує Шумера інформагенція Reuters.

Лідерка демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі назвала перемовини з президентом "довгими й іноді суперечливими". "Ми домовилися продовжити переговори", - повідомила вона. Пелосі додала, що сторонам вдалося досягти прогресу в розумінні одне одного.

Шумер зазначив, що вони з Пелосі намагалися переконати Трампа не брати в "заручники" мільйони американців і сотні тисяч працівників федеральних установ.

Дональд Трамп згодом під час спілкування з журналістами підтвердив свої слова у розмові з демократами та наголосив: він готовий до того, що "шатдаун" триватиме багато місяців або й роки, однак він вважає, що до цього навряд чи дійде. Також Трамп заявив, що йдеться "не про ігри, а про національну безпеку", цитує агентство dpa. Він назвав перемовини продуктивними і зазначив, що обидві сторони прагнуть припинити "шатдаун".

Трамп також додав, що призначив команду фахівців, яка на цих вихідних зустрічатиметься з членами Конгресу для вирішення питання. За словами президента США, він міг би скористатися для побудови загорожі на кордоні з Мексикою своїми повноваженнями, оголосивши "надзвичайний стан", однак прагне домовитися з Конгресом.

Головний камінь спотикання між республіканцями й демократами США - зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект, який обійдеться у п'ять мільярдів доларів. Республіканці готові виділити на це 1,3 мільярда доларів.

Частковий "шатдаун" у США триває вже два тижні. Сотні тисяч працівників федеральних установ змушені брати відпустку власним коштом.