Трамп пригрозив КНДР армією США і пообіцяв продовжувати тиск

Дональд Трамп заявив, що якщо реакцією КНДР на скасування зустрічі з Кімом стануть будь-які необдумані дії, США, Південна Корея та Японія дадуть їй негайну відповідь. Армія США готова до цього, додав він.Президент США Дональд Трамп застеріг Північну Корею від будь-яких "нерозумних чи необдуманих" кроків. Про це він заявив у четвер, 24 травня, після того, як скасував заплановану зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Він відзначив, що Південна Корея та Японія готові відповісти разом із США на будь які можливі дії КНДР і розділити фінансовий тягар у цьому випадку. "Наша армія, яка безумовно є наймогутнішою у світі та була зміцнена останнім часом, як ви усі знаєте, перебуває у готовності у разі такої необхідності", - наголосив глава Білого бому.

Водночас він висловив сподівання на те, що у КНДР "відбудуться позитивні речі". "Але якщо цього не відбудеться, ми готові краще, ніж будь-коли раніше", - пообіцяв Трамп.

Також він наголосив, що Вашингтон зберігатиме тиск на КНДР. "Тим часом наші санкції, безумовно, найжорсткіші санкції, які коли-небудь накладалися, і максимальна кампанія тиску будуть продовжуватися", - сказав він.

Подив і занепокоєння світу

Тим часом у світі лунають занепокоєні голоси у зв'язку зі скасуванням зустрічі Трампа з Кімом. Зокрема президент Південної Кореї Мун Чже Ін висловив глибокий жаль через це. "Я дуже здивований, і дуже шкода, що саміт між Північною Кореєю та США не відбудеться 12 червня, як було заплановано", - заявив він, передає агенція Yonhap.

Він закликав провести прямі переговори між Трампом та Кімом та заявив, що денуклеаризація Корейського півострова не повинна відкладатися через скасування саміту.

Про "глибоку стурбованість" через рішення Трампа також заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Я закликаю сторони продовжувати діалог, щоб знайти шлях до контрольованої денуклеаризації Корейського півострова", - написав він в блозі в Twitter.

Як повідомлялось, раніше у четвер Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі".