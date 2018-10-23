Трамп пригрозив Китаю та Росії збільшенням ядерної потуги США

Дональд Трамп обіцяє повернутися до розбудови ядерного арсеналу США. Цей крок спрямований зокрема проти Китаю та Росії.Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові розбудовувати свій ядерний арсенал після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), що вже викликало занепокоєння стосовно стану глобальної безпеки. "Поки люди не прийдуть до тями, ми будемо розвивати (ядерний арсенал. - Ред.)", - сказав він у понеділок, 22 жовтня, та наголосив, що це треба було почати "роки тому", цитує агентство AFP.

"Це погроза кому хочете. І Китаю. І Росії", - сказав Трамп. Поки ті, хто теж хочуть грати в ядерну "гру" не отямляться, "не буде нікого, хто хоч трохи наблизиться до нас" за обсягами ядерної зброї, зазначив президент США.

Вашингтон, нагадаємо, звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.