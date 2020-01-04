Трамп помстився? Стали відомі обставини наказу про вбивство Сулеймані

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення вбити іранського генерала Касема Сулеймані після атаки на американську військову базу в Іраку в кінці грудня.

В результаті нападу загинув один контрактник США, і Трамп доручив своїм радникам почати розробку авіаудару. Про це повідомило агентство Bloomberg, передає РІА Новини.

Відомо, що цим займалися консультант з питань національної безпеки Роберт О'Брайен, держсекретар Майк Помпео і віце-президент Майк Пенс. Агенство стверджує, що всі плани обговорювалися по захищених каналах зв'язку, а інші співробітники Білого дому не знали про обговореннях удару.

Дональд Трамп Колаж

За даними одного з джерел Bloomberg, військові США безпосередньо не стежили за Сулеймані. Рішення про удар Трамп прийняв після донесення розвідки про те, що генерал знаходиться в аеропорту Багдада. Два інших джерела агентства повідомили, що Білий дім точно знав час прильоту Сулеймані в Багдаді і відстежував його маршрут.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ірані порівняли вбивство військами США іранського генерала Касема Сулеймані з оголошенням війни і пообіцяли "діяти".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!