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4 січня • оновлено в 11:06
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Трамп помстився? Стали відомі обставини наказу про вбивство Сулеймані

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Президент США Дональд Трамп прийняв рішення вбити іранського генерала Касема Сулеймані після атаки на американську військову базу в Іраку в кінці грудня.

В результаті нападу загинув один контрактник США, і Трамп доручив своїм радникам почати розробку авіаудару. Про це повідомило агентство Bloomberg, передає РІА Новини.

Відомо, що цим займалися консультант з питань національної безпеки Роберт О'Брайен, держсекретар Майк Помпео і віце-президент Майк Пенс. Агенство стверджує, що всі плани обговорювалися по захищених каналах зв'язку, а інші співробітники Білого дому не знали про обговореннях удару.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колаж

За даними одного з джерел Bloomberg, військові США безпосередньо не стежили за Сулеймані. Рішення про удар Трамп прийняв після донесення розвідки про те, що генерал знаходиться в аеропорту Багдада. Два інших джерела агентства повідомили, що Білий дім точно знав час прильоту Сулеймані в Багдаді і відстежував його маршрут.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ірані порівняли вбивство військами США іранського генерала Касема Сулеймані з оголошенням війни і пообіцяли "діяти".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Дональд Трамп
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Как Иран отомстит Трампу за убийство своего генерала? -В стране посадят всех рыжик.
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