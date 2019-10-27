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28 жовтня • оновлено в 01:39
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"Трамп помститься Україні": американський експерт дав тривожний прогноз

1.2т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп у разі обрання на другий термін може знову припинити допомогу Україні.

Таку думку в інтерв'ю "Крим.Реаліі" висловив американський експерт, голова Великого вашингтонського мусульмано-єврейського форуму Уолтер Рубі. За його словами, президент США може піти на такий крок на знак помсти за скандал з розслідуванням справи, пов'язаногої з Хантером Байденом – сином конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

Американський експерт визнав, що Трамп намагався використовувати українське керівництво в своїх особистих цілях, однак висловив надію, що навіть якщо він не отримає від президента України Володимира Зеленського бажаних результатів розслідування справи, пов'язаної з Хантером Байденом, найближчим часом це не зможе вплинути на американо-українську співпрацю.

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"Я думаю, Трамп не зробить нічого, що може бути сприйнято як помста або тиск на українське керівництво як мінімум до тих пір, поки не вирішиться ситуація з імпічментом. В інакшому випадку він сам дасть підстави своїм супротивникам для зняття його з посади, і цілком можливо, що тоді навіть частина лояльних до нього республіканців у Сенаті відмовиться його підтримувати. Швидше за все, Трамп не стане вдаватися до жодних дій, що обмежують допомогу Україні, до президентських виборів 2020 року", - припустив Рубі.

"Однак, якщо він виграє ці вибори, я думаю, це негативно позначиться на відносинах з Україною. Трамп не схильний забувати будь-яку невідповідність його очікуванням і, якщо буде впевнений у непорушності своєї влади, він цілком може знову припинити допомогу Україні", - застеріг американський експерт.

Рубі також зазначив, що занурення США в свої внутрішні проблеми поряд із суперечливою позицією президента США дає Росії можливість для подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

'Трамп помститься Україні': американський експерт дав тривожний прогноз

flickr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Джо Байден
Місце
США
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Junio Van
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рагули, держитесь там! ))
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