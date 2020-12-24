Трамп помилував Манафорта, який працював на Януковича

Президент США Дональд Трамп 23 грудня помилував і пом'якшив вирок 29 засудженим. У списку опинився колишній голова його передвиборчого штабу Пол Манафорт. Він також відомий тим, що працював на українського президента-втікача Віктора Януковича.

Манафорт встиг відбути два роки у в'язниці, причому деякий час в одиночній камері, повідомили на сайті Білого дому. В адміністрації Трампа заявили, що політтехнолог "пережив роки несправедливого поводження" і назвали його жертвою.

"Унаслідок волаючого зловживання з боку прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого поводження і став однією з найяскравіших жертв... можливо, найбільшого полювання на відьом в американській історії", – йдеться на сайті Білого дому.

Зі свого боку Манафорт опублікував пост подяки Трампу. На своїй сторінці в Twitter він написав, що президент "дійсно зробив Америку знову великою".

Пост подяки Манафорта Трампу. twitter.com/PaulManafort

Нагадаємо, що 13 березня 2019 року колишнього голову виборчого штабу лідера США Дональда Трампа Пола Манафорта, який працював на українського президента-втікача Віктора Януковича, засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаним із лобістською діяльністю в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп помилував 15 фігурантів справи в межах розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у вибори 2016 року.