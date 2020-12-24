Трамп помилував Манафорта, який працював на Януковича

Президент США Дональд Трамп 23 грудня помилував і пом'якшив вирок 29 засудженим. У списку опинився колишній голова його передвиборчого штабу Пол Манафорт. Він також відомий тим, що працював на українського президента-втікача Віктора Януковича.

Манафорт встиг відбути два роки у в'язниці, причому деякий час в одиночній камері, повідомили на сайті Білого дому. В адміністрації Трампа заявили, що політтехнолог "пережив роки несправедливого поводження" і назвали його жертвою.

"Унаслідок волаючого зловживання з боку прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого поводження і став однією з найяскравіших жертв... можливо, найбільшого полювання на відьом в американській історії", – йдеться на сайті Білого дому.

Зі свого боку Манафорт опублікував пост подяки Трампу. На своїй сторінці в Twitter він написав, що президент "дійсно зробив Америку знову великою".

Нагадаємо, що 13 березня 2019 року колишнього голову виборчого штабу лідера США Дональда Трампа Пола Манафорта, який працював на українського президента-втікача Віктора Януковича, засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаним із лобістською діяльністю в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп помилував 15 фігурантів справи в межах розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у вибори 2016 року.