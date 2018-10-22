Трамп погрожує скоротити допомогу країнам Центральної Америки

Американський президент Дональд Трамп незадоволений тим, що мексиканські військові не змогли стримати біженців, які прямують до кордону з США. Він обіцяє зменшити допомогу країнам їхнього походження.Президент США Дональд Трамп пообіцяв скоротити фінансову допомогу країнам походження біженців, які прямують зараз Мексикою до американського кордону.

"Гватемала, Гондурас та Сальвадор не змогли зупинити людей від від'їзду з їхніх країн та незаконного прибуття до США. Тепер ми розпочнемо скорочувати або значно зменшувати значну іноземну допомогу, що регулярно надається їм", - написав американський президент у Twitter у понеділок, 22 жовтня.

Він також попередив американських військових та прикордонників про колону мігрантів. "На жаль, схоже, що мексиканська поліція та військові не в змозі зупинити караван, який рухається до південного кордону США. Я сповістив прикордонний патруль та військових, що це надзвичайна ситуація", - зазначив американський президент.

На минулому тижні тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою. Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, ці люди вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Пізніше частина з них вирішила повернутися додому, але близько чотирьох тисяч людей планують дістатися кордону з США. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і навіть пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.