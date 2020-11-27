Трамп погодився залишити Білий дім за однієї умови
Президент зазначив, що йому буде важко поступитися
Він в черговий раз заявив про фальсифікацію виборів
Однак Трамп не навів ніяких доказів
Президент США Дональд Трамп заявив, що залише Білий дім, якщо Колегія вибірників проголосує за його опонента Джо Байдена.
Про це він сказав у четвер, 26 листопада, виступаючи перед журналістами в День Подяки, повідомляє Reuters.
На питання, чи залишить він Білий дім, якщо Колегія вибірників проголосує за Байдена, Трамп сказав: "Звичайно, я піду. Звичайно, буду. І ви це знаєте".
Однак президент зазначив, що йому буде важко поступитися, оскільки "ми знаємо, що мало місце масове шахрайство".
"Це були сфальсифіковані вибори... на найвищому рівні", – додав президент.
Це був перший раз, коли Трамп відповідав на питання журналістів з дня виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, який зізнався, що брехав ФБР про свої контакти з російським послом.