Трамп погодився залишити Білий дім за однієї умови

Президент США Дональд Трамп заявив, що залише Білий дім, якщо Колегія вибірників проголосує за його опонента Джо Байдена.

Про це він сказав у четвер, 26 листопада, виступаючи перед журналістами в День Подяки, повідомляє Reuters.

На питання, чи залишить він Білий дім, якщо Колегія вибірників проголосує за Байдена, Трамп сказав: "Звичайно, я піду. Звичайно, буду. І ви це знаєте".

Однак президент зазначив, що йому буде важко поступитися, оскільки "ми знаємо, що мало місце масове шахрайство".

"Це були сфальсифіковані вибори... на найвищому рівні", – додав президент.

Це був перший раз, коли Трамп відповідав на питання журналістів з дня виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, який зізнався, що брехав ФБР про свої контакти з російським послом.