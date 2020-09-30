Трамп під час дебатів дорікнув Байдена через Україну

Під час передвиборних дебатів нинішній глава США Дональд Трамп заявив, що син його опонента Джо Байдена під час роботи в Україні заробив "цілий корупційний стан".

Трамп мав на увазі роботу в фірмі Burisma. Про це OBOZREVATEL стало відомо з прямої трансляції дебатів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Претензіями в сторону Байдена Трамп відреагував на критику щодо недекларування його доходів. На що Байден відповів, що це абсолютна неправда.

"Я пишаюся своїм сином", – сказав Байден.

При цьому кандидат у президенти США назвав нинішнього голову Білого дому маріонеткою президента Росії Володимира Путіна.

"Я зустрічався віч-на-віч з Путіним і твердо заявляв йому, що ми не будемо приймати його безглуздостей. Він є маріонеткою Путіна", – заявив Байден.

Він аргументував свою позицію тим, що Трамп досі не відреагував на інформацію про російські спецпідрозділи які, за повідомленнями ЗМІ, пропонували пов'язаним з Талібаном бойовикам винагороду за вбивство американських солдатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидат від демократів на президентських виборах США Джо Байден і нинішній американський глава Дональд Трамп влаштували перепалку на перших очних дебатах.